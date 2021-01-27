В Москве разрешили ресторанам и барам работать по ночам
Источник: Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене части ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.
С 27 января отменят такие ограничения, как запрет на ночную работу (с 23:00 до 6:00) для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений.
Одновременно с этим в Москве отменили требование, согласно которому работодатели должны были перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу. Теперь это носит рекомендательный характер.
Собянин отметил, что решение о формате обучения в вузах, подведомственных московскому правительству, примут до 6 февраля.