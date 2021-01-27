Силовики пришли с обыском к главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову. Об этом сообщает сама «Медиазона».

Силовики прибыли по месту прописки Смирнова — в квартиру, где живет его мать. Обыск начался около 16:00 и закончился около 20:00. В квартире изъяли жесткий диск.

Почему силовики обыскали квартиру матери Смирнова, не уточняется. Связан ли этот обыск со следственными действиями у сторонников Навального, также неизвестно.

27 января силовики устроили обыск в квартире Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии «Навальный Live». Обыски связаны с уголовным делом о нарушении антикоронавирусных норм на акции 23 января в Москве. Также следственные действия прошли у ряда активистов.

Перед акцией 23 января Сергей Смирнов оказался в числе журналистов, к которым пришли полицейские, чтобы вручить предостережения прокуратуры по поводу запланированного митинга.