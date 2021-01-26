Штаб Навального выбрал Лубянку местом сбора участников акции 31 января
Источник: twitter/Штаб Навального в Москве
Московский штаб политика Алексея Навального определил время начала предстоящей акции в его поддержку и место сбора.
Участники предыдущего митинга в поддержку Навального 23 января собирались на Пушкинской площади и на Тверской улице. С площади протестующие уходили несколькими маршрутами, часть из них пошли к Сретенскому бульвару, где у метро «Цветной бульвар» их разогнал ОМОН.
Акция закончилась у СИЗО «Матросская тишина», где находится Навальный. Заявку на митинг в мэрию Москвы штаб Навального не подавал, «поскольку она в любом случае не будет согласована».
Митинги в поддержку Навального 31 января должны пройти в разных регионах России. Акции 23 января состоялись в 125 городах.