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Флорида предложила провести у себя летнюю Олимпиаду, если от нее откажется Токио
Источник: Джимми Патронис

Глава финансового управления штата Флорида в США Джимми Патронис направил письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором заявил, что Флорида готова принять у себя XXXII Летние Олимпийские игры в случае, если Токио откажется от их проведения. Текст письма опубликован на сайте Патрониса.

Я пишу, чтобы призвать вас рассмотреть возможность перенести Олимпиаду-2021 из Японии в Соединенные Штаты Америки, а если точнее — во Флориду.

В письме Патронис, в частности, отметил, что даже во время пандемии коронавируса во Флориде продолжали проводить спортивные соревнования.

Ранее в январе британская газета The Times сообщила со ссылкой на источник, что правительство Японии посчитало, что из-за пандемии не сможет провести Олимпиаду в 2021 году. Официально японские власти заявили, что страна продолжает готовиться к Играм, а решение отменить Олимпиаду не принято.

Как отмечает AFP, штат Флорида плохо борется с пандемией коронавируса. За все время в штате от ковида умерли 25 тысяч человек, а по всей стране число умерших достигло 420 тысяч человек.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
25 293 201 (+147 254)
420 972 (+1 758)
0*
_
🇮🇳 Индия
10 676 838 (+9 102)
153 587 (+117)
10 345 985 (+15 901)
177 266
🇧🇷 Бразилия
8 871 393 (+26 816)
217 664 (+627)
7 864 969 (+43 593)
788 760
🇷🇺 Россия
3 738 690 (+19 290)
69 918 (+456)
3 150 763 (+19 003)
518 009
🇬🇧 Великобритания
3 673 144 (+22 218)
98 610 (+592)
3 186*
_
🇫🇷 Франция
3 056 146 (+4 240)
73 172 (+445)
196 116*
_
🇪🇸 Испания
2 593 382 (+93 822)
56 208 (+767)
150 376*
_
🇮🇹 Италия
2 475 372 (+8 559)
85 881 (+420)
1 897 861 (+15 787)
491 630
🇹🇷 Турция
2 435 247 (+5 642)
25 210 (+137)
2 314 403 (+6 682)
95 634
🇩🇪 Германия
2 154 656 (+6 887)
53 127 (+831)
1 859 936 (+18 966)
241 593
...
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📝 Всего в мире
99 758 858
2 141 005
55 090 613
42 527 240
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 10:24 26.01.2021 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании, США, Франции и Испании не обновляется.