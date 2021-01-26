Флорида предложила провести у себя летнюю Олимпиаду, если от нее откажется Токио

Глава финансового управления штата Флорида в США Джимми Патронис направил письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором заявил, что Флорида готова принять у себя в случае, если Токио откажется от их проведения. Текст письма опубликован на сайте Патрониса.

Я пишу, чтобы призвать вас рассмотреть возможность перенести Олимпиаду-2021 из Японии в Соединенные Штаты Америки, а если точнее — во Флориду.

В письме Патронис, в частности, отметил, что даже во время пандемии коронавируса во Флориде продолжали проводить спортивные соревнования.

Ранее в январе британская газета The Times сообщила со ссылкой на источник, что правительство Японии посчитало, что из-за пандемии не сможет провести Олимпиаду в 2021 году. Официально японские власти заявили, что страна продолжает готовиться к Играм, а решение отменить Олимпиаду не принято.

Как отмечает AFP, штат Флорида плохо борется с пандемией коронавируса. За все время в штате от ковида умерли 25 тысяч человек, а по всей стране число умерших достигло 420 тысяч человек.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 25 293 201 (+147 254) 420 972 (+1 758) 0* _ 🇮🇳 Индия 10 676 838 (+9 102) 153 587 (+117) 10 345 985 (+15 901) 177 266 🇧🇷 Бразилия 8 871 393 (+26 816) 217 664 (+627) 7 864 969 (+43 593) 788 760 🇷🇺 Россия 3 738 690 (+19 290) 69 918 (+456) 3 150 763 (+19 003) 518 009 🇬🇧 Великобритания 3 673 144 (+22 218) 98 610 (+592) 3 186* _ 🇫🇷 Франция 3 056 146 (+4 240) 73 172 (+445) 196 116* _ 🇪🇸 Испания 2 593 382 (+93 822) 56 208 (+767) 150 376* _ 🇮🇹 Италия 2 475 372 (+8 559) 85 881 (+420) 1 897 861 (+15 787) 491 630 🇹🇷 Турция 2 435 247 (+5 642) 25 210 (+137) 2 314 403 (+6 682) 95 634 🇩🇪 Германия 2 154 656 (+6 887) 53 127 (+831) 1 859 936 (+18 966) 241 593 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 99 758 858 2 141 005 55 090 613 42 527 240

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