«Это очень достойные граждане нашей страны». В Госдуме предложили поблагодарить полицию за работу на митингах 23 января

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил поблагодарить полицейских за работу на митингах 23 января. Об этом Исаев сказал на заседании Госдумы 26 января.

«За редким исключением эти люди [полицейские] — очень достойные граждане нашей страны — действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их», — сказал Исаев (цитата по сайту телеканала «Дождь»).

После слов про благодарность в зале заседаний Госдумы раздались аплодисменты.

На акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального 23 января в России задержали 3,8 тысячи человек (данные «ОВД-Инфо»), митинги прошли в 125 городах.

Полиция жестко задерживала и избивала протестующих. Правозащитники 26 января обратились в СК с просьбой проверить действия силовиков и завести уголовные дела из-за «необоснованного применения силы, спецсредств, незаконных болевых приемов».