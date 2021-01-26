Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 100 миллионов человек

С начала пандемии во всем мире зафиксировали более 100 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 55 миллионов заразившихся выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает информацию о заболеваемости COVID-19 в реальном времени.

Больше всего заболевших было выявлено в США — более 25 миллионов человек. В Индии зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения, в Бразилии — почти девять миллионов. Следом идет Россия, где выявили более 3,7 миллионов пациентов с коронавирусом.

2,1 миллиона пациентов с COVID-19 по всему миру умерли. Больше всего случаев смерти в США (423 тысячи), Бразилии (218 тысяч), Индии (153 тысячи) и Мексике (150 тысяч). В России официально зафиксировано 69 тысяч смертей от коронавируса; страна занимает восьмое место в мире по этому показателю.