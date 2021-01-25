Президент России Владимир Путин заявил, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике, о котором Фонд борьбы с коррупцией ( ) сообщил в фильме «Дворец для Путина». Об этом Путин сказал во время общения со студентами, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой… такой информации. Но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда.

19 января Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нем утверждается, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России Владимира Путина. По оценке ФБК, на строительство ушло минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал, что у Путина есть дворец.

После выхода фильма, 23 января, в более чем 100 городах России прошли массовые акции протеста «Свободу Навальному!», участники которых среди прочего требовали отставки Владимира Путина. Акции завершились массовыми задержаниями — более 3700 человек в 126 городах.

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