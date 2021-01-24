Facebook забанил Дмитрия Рогозина на сутки. Из-за записи об «окончательно охамевших американцах»

Администрация соцсети Facebook запретила главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на сутки публиковать новые посты из-за записи, в которой он критиковал США и бывшего посла этой страны в России Майкла Макфола.

Майкл Макфол 23 января в твиттере выразил поддержку участникам акции протеста, после чего они с Рогозиным в реплаях вступили в дискуссию о взаимном вмешательстве России и США во внутренние дел. Позже в фейсбуке Рогозин также подверг критике Макфола и США. «Вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте, учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир у себя устроили», — в частности написал глава «Роскосмоса».

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Через несколько часов после публикации поста он был скрыт от остальных пользователей — Рогозин сообщил, что при этом ему запретили делать публикации в течение следующих 24 часов.

Сама страница Рогозина при этом оставалась доступна для других пользователей. Позже глава «Роскосмоса» написал, что администрация вернула и сам скрытый пост, однако сохранила для него временный запрет на публикации.

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