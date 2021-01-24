Baza сообщила, что женщина, которую полицейский ударил ногой в живот, находится без сознания. Директор госпиталя — что она «чувствует себя великолепно»
Источник: Baza
Женщина, которую в Санкт-Петербурге ударил сотрудник полиции во время акции в поддержку Алексея Навального, находится в бессознательном состоянии в реанимации. Об этом пишет Baza без указания источников.
По информации издания, у женщины серьезная травма головы, и за ночь ей стало хуже.
В свою очередь, директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию «Подъем», что состояние здоровья женщины не вызывает опасений.
У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал.
РИА Новости в НИИ имени Джанелидзе при этом подтвердили, что женщина находится в реанимации.
По факту инцидента полиция и прокуратура Санкт-Петербурга начали проверки.