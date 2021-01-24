Женщина, которую в Санкт-Петербурге во время акции в поддержку Алексея Навального, находится в бессознательном состоянии в реанимации. Об этом пишет Baza без указания источников.

По информации издания, у женщины серьезная травма головы, и за ночь ей стало хуже.

В свою очередь, директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию «Подъем», что состояние здоровья женщины не вызывает опасений.

У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал.

РИА Новости в НИИ имени Джанелидзе при этом подтвердили, что женщина находится в реанимации.

По факту инцидента полиция и прокуратура Санкт-Петербурга начали проверки.

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