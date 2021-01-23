Жители Якутска вышли на митинг в поддержку Навального в 50-градусный мороз

Жители Якутска вышли на акцию протеста с требованием освободить политика Алексея Навального. Жители вышли на митинг в сильный мороз: по данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе −50 градусов.

По оценке издания Sakhaday, на акцию вышли несколько десятков человек. Газета «Якутск вечерний» сообщает о 300 протестующих.

Полиция предупреждала собравшихся на митинг об административной ответственности. Когда протестующие решили устроить шествие, полиция разбила колонну на две группы, после чего начались задержания.

Акции с требованием освободить Навального проходят и в других городах Дальнего Востока и Сибири.

Южно-Сахалинск

Магадан

Чита

Комсомольск-на-Амуре

Владивосток

Иркутск

По данным «ОВД-Инфо», в десяти городах, где проходят акции, по состоянию на 9 утра по Москве задержали 44 человека, больше всего в Хабаровске (17 человек) и Южно-Сахалинске (9 человек).

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