Захарова заявила, что посольству США придется объясниться из-за публикации «маршрутов протестов» на своем сайте

Представителям посольства США нужно объясниться перед МИД РФ из-за публикации на сайте дипмиссии маршрутов протестных акций «Свободу Навальному!», которые 23 января проходят в российских городах. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».

Захарова отметила, что накануне акций американское посольство в Москве не только опубликовало маршруты акций, но и сообщило о «походе на Кремль». «Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли», — сказала Захарова.

Вероятно, Мария Захарова имеет в виду эту публикацию на официальном сайте американского посольства. Она представляет собой предупреждение для всех граждан США, которые сейчас находятся на территории России, о готовящихся протестных акциях — с перечислением городов, времени и места сбора протестующих. В этом тексте посольство призвало граждан США избегать участия в митингах.

«Эти демонстрации могут быть несанкционированными. С учетом, вероятно, значительного присутствия полиции и появления демонстрантов в других городских районах, гражданам США стоит избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий», — говорится в сообщении.

Что касается «похода на Кремль», то в абзаце, посвященном Москве, сказано, что участники акции планируют собраться в 14:00 в районе Пушкинской площади и «пройти маршем в сторону Кремля».

Тем временем в американском посольстве осудили действия российских властей по разгону протестующих. Пресс-секретарь российской дипмиссии Ребекка Росс написала в своем Twitter: «Мы наблюдаем за сообщениями о протестах в 38 городах России, задержаниях более чем 350 мирных протестующих и журналистов (на данный момент, по данным „ОВД-Инфо“, число задержанных уже превысило 1600 человек в более чем ста городах. — прим. „Медуза“). США поддерживают право всех людей на мирный протест, свободу слова. Действия, предпринимаемые российскими властями, ущемляют эти права». Похожее сообщение на русском языке опубликовано и в официальном твиттере посольства.