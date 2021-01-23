В Санкт-Петербурге прокуратура проверит действия полицейских при разгоне акций протеста

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам «нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов».

Как отмечается в сообщении ведомства, в том числе, будут изучены нарушения, допущенные со стороны сотрудников полиции.

Отдельно прокуратура отметила, что будет проверен эпизод «с применением силы в отношении женщины». В ведомстве не уточнили, о каком конкретно эпизоде речь; ранее в интернете распространилась видеозапись, на которой сотрудник полиции бьет ногой в живот женщину, спрашивающую, за что был задержан один из участников акции. Женщина была госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой затылка.

По данным «ОВД-Инфо», в Санкт-Петербурге были задержаны более трехсот человек.

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