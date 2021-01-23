В квартиру на Пушкинской площади в Москве, где работали журналисты «Дождя», пришла полиция. Телеканал не может связаться с оператором

Московские полицейские пришли в квартиру на Пушкинской площади, где в это время находились сотрудники телеканала «Дождь», транслировавшие акцию в поддержку Алексея Навального. Полицейские выключили в квартире электричество, сообщает телеканал.

У журналиста «Дождя» Алексея Коростелева забрали паспорт, заявив, что он поддельный. Коростелева решили отвезти в отдел полиции для удостоверения личности. С оператором Сергеем Новиковым телеканал связаться не может.

В прямом эфире «Дождя» корреспондент Василий Полонский, который после этого пришел в квартиру, рассказал, что сотрудники МВД пытались попасть на балкон, откуда шла трансляция, через балкон соседей.

Из слов Полонского о происходящем в квартире, не стало понятно, застал ли он там оператора Сергея Новикова и где тот сейчас находится.

На акции протеста в Петербурге полицейские задержали специального корреспондента «Медузы» Александру Сивцову, которая освещала митинг по редакционному заданию.