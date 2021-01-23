Почти сто адвокатов потребовали освободить адвоката «Апологии протеста». Его избили в полиции, а затем арестовали на пять суток

Почти сто адвокатов подписали обращение к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с требованием освободить адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, избитого в отделении полиции в Москве. Об этом сообщает «Медиазона».

На момент публикации новости под письмом стояло 97 подписей.

Гильманова вечером 22 января арестовали на пять суток по административной статье о неповиновении полиции. Адвокат 21 января приехал в ОВД «Даниловский» к задержанному юристу Владлену Лосю.

Как сказано в протоколе, который цитирует «Апология протеста», Гильманов самовольно пробежал через контрольно-пропускной пункт к главному входу ОВД и не реагировал на требования полицейских.

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