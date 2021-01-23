К началу акции протеста в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве полицейские задержали 60 человек, сообщает «МБХ медиа». На акции собралось около трех тысяч человек.

На Пушкинской площади задержали сотрудницу Любовь Соболь. Также там задержали фотографа Илью Варламова, но спустя некоторое время отпустили.

Как сообщает корреспондент «Медузы», интернет на Пушкинской площади работает с перебоями.

В Петербурге на Сенатской площади на акции в поддержку Навального задержали более 50 человек. Среди прочих задержана специальный корреспондент «Медузы» Александра Сивцова. Акция в Петербурге собрала около 500-1000 участников, но многих людей задерживают на подступах к площади.

Крупные акции протеста проходят в десятках городов России. По данным «ОВД-Инфо» на 13:15, по всей стране задержали 329 человек.

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