«В мои планы не входит вешаться на оконной решетке». Алексей Навальный записал новое обращение из СИЗО

Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора «Матросская тишина». Текст обращения опубликован в инстаграме Навального.

Политик поблагодарил сторонников за распространение фильма , отдельно отметил «школьников, устроивших по выражению адвоката , и среди прочего подчеркнул, что не собирается совершать самоубийство.

На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет.

Также в инстаграме Навального опубликовали видео с неудачными дублями, сделанными во время съемок фильма «Дворец для Путина».

На 23 января в разных городах России намечены акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.

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