Гендиректор и основатель студии документального кино «Амурские волны», продюсер Александр Уржанов сообщил вечером 21 января в фейсбуке, что полиция решила допросить его по делу о мошенничестве при сборе средств на мэрскую кампанию Алексея Навального в 2013 году.
В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве из-за сбора пожертвований на избирательную кампанию Алексея Навального на выборах мэра Москвы.
Подозреваемыми по делу проходили соратники Навального Константин Янкаускас, Николай Ляскин и Владимир Ашурков. Их заподозрили в хищении около 10 миллионов рублей, собранных на их личные кошельки «Яндекс.Деньги». В ходе расследования полиция допросила несколько сотен человек, переводивших деньги.
Во время следствия Янкаускаса отправили под домашний арест, но в июне 2015 года отпустили под подписку о невыезде. Ляскин также находился под подпиской о невыезде. Ашурков покинул Россию и получил политическое убежище в Великобритании.
Сегодня в квартиру к моему 97-летнему дедушке с сиделкой пришел оперативник УБЭП, который сообщил, что ему нужно допросить меня, потому что в 2013 или каком-то таком лохматом году я отправил через «Яндекс-деньги» пятьсот, кажется, рублей Навальному.
Уржанов уточнил, что, по словам полицейского, на всех получателей денег, например, муниципального депутата Константина Янкаускаса, якобы возбуждают новые дела.
Уржанов год живет в Берлине. По его словам, полицейского «это не расстроило» и он был готов допросить сиделку дедушки Уржанова или мать документалиста. В итоге Уржанов решил найти адвоката для дедушки.
В декабре 2020 года директора портала «7×7» Павла Андреева вызвали на допрос в СК в Сыктывкаре и предложили стать потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве при сборе средств на кампанию Алексея Навального в 2013 году. Андреев отказался.