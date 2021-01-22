В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве из-за сбора пожертвований на избирательную кампанию Алексея Навального на выборах мэра Москвы.

Подозреваемыми по делу проходили соратники Навального Константин Янкаускас, Николай Ляскин и Владимир Ашурков. Их заподозрили в хищении около 10 миллионов рублей, собранных на их личные кошельки «Яндекс.Деньги». В ходе расследования полиция допросила несколько сотен человек, переводивших деньги.

Во время следствия Янкаускаса отправили под домашний арест, но в июне 2015 года отпустили под подписку о невыезде. Ляскин также находился под подпиской о невыезде. Ашурков покинул Россию и получил политическое убежище в Великобритании.