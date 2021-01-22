Адвокаты Навального перечислили нарушения закона, допущенные судом при его задержании на 30 суток

Защитники Алексея Навального в жалобе на решение о его заключении под стражу указали на целый ряд несоответствий действующему законодательству. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», ознакомившаяся с жалобой.

Адвокаты, в частности, указали, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет процедуры «продления срока задержания до 30 суток», как постановил суд, а есть только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток». При этом формально начальник УМВД Химок, по представлению которого рассматривался вопрос, просил заключить Навального под стражу, а не продлить задержание (адвокаты также полагают, что он в соответствии с УПК в любом случае не имел права это инициировать).

По мнению адвокатов, проведение заседания в отделе полиции Химок, находящимся в прямом подчинении у обратившегося в суд главы УМВД, нарушает принцип независимости сторон. Сам Навальный, отмечают защитники, был лишен возможности общения с адвокатами перед судом.

Адвокаты также заявили, что ФСИН, заявлявшая о том, что Навальный скрывается от контроля исполнительной инспекции, была поставлена в известность об адресе его проживания в Берлине, но не пыталась проверить это — то есть политик был, по мнению защиты, объявлен в розыск незаконно.

Помимо этого, адвокаты считают, что Навальный был помещен в СИЗО без учета ряда обстоятельств, связанных с его отравлением, что несет в себе прямую угрозу его жизни и здоровью.

В соответствии с решением суда, Навальный будет находиться под стражей до 15 февраля. На 23 января сторонники политика планируют митинги в крупнейших городах России с требованием его освобождения.

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