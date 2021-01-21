Венгрия первой в ЕС зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал производство вакцины.

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.

Вакцина получила временную регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании клинических исследований «Спутника V» в России и оценки препарата венгерскими специалистами. РФПИ планирует начать поставки вакцины в Венгрию с февраля.

В правительстве Венгрии также сообщили о регистрации в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, пишет Reuters. Этот препарат, как и «Спутник V», еще не одобрен общим регулятором Евросоюза — Европейским агентством лекарственных средств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Венгрии с начала пандемии зафиксировано 354 тысячи случаев заражения коронавирусом и более 11,5 тысячи смертей от него.

По ускоренной процедуре вакцина «Спутник V» ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Беларуси.

Разработчики «Спутника V» в декабре договорились с компанией AstraZeneca о сотрудничестве. Оно предполагает совместные клинические испытания вакцин.

Создатели «Спутника V» оценили его эффективность в 91,4%. AstraZeneca оценивала эффективность своего препарата в 70,4%.