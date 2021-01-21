Сын миллиардера Алексея Мордашова передал брату долю в общей компании. После того, как отец отправил его в армию

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство сына миллиардера Алексея Мордашова Кирилла об увеличении доли в компании «КН-Холдинг» с 50% до 100%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на решение ФАС.

Компания «КН-Холдинг» в равных долях принадлежит двум сыновьям Мордашова: 21-летнему Кириллу и 20-летнему Никите. Через холдинг они владеют долями в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI.

Представитель Алексея Мордашова назвал изменение схемы владения «технической сделкой внутри семьи Мордашовых». От дальнейших комментариев он отказался.

12 января стало известно, что миллиардер Алексей Мордашов отправил сына Никиту в армию после того, как летом 2020 года его отчислили из Высшей школы экономики.

Никита и Кирилл Мордашовы в 2019 году получили от своего отца доли в Nordgold и TUI. Так Мордашов-старший решил обеспечить преемственность, ввести сыновей в курс дел и дать им опыт в сфере управления портфелем активов. Forbes оценивал стоимость активов, оформленных на каждого из братьев, в 2,19 миллиарда долларов.

В 2020 году журнал Forbes оценил состояние Мордашова и его семьи в 16,8 миллиарда долларов. По оценке Bloomberg Billionaires Index, состояние Мордашова составляет 23,3 миллиарда долларов.