Сын российского миллиардера Алексея Мордашова Никита ушел в армию после того, как летом 2020 года его отчислили из Высшей школы экономики. Первым об этом сообщил Forbes, ссылаясь на знакомого сына бизнесмена и источник, близкий к вузу.

Неназванный источник РБК сообщил, что в армию Никиту Мордашова отправил отец, поскольку сын не хотел учиться. «Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказал Forbes знакомый сына миллиардера.

Никита Мордашов учился в ВШЭ год на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики — по программе, позволяющей после первого курса в ВШЭ перейти на первый курс Лондонского университета. К концу года обучения у Никиты Мордашова был один из самых низких рейтингов — 2,6 из максимальных 10, следует из материалов на сайте программы. Источник Forbes сказал, что Никите Мордашову не очень нравилась учеба по этой программе и он не стремился остаться в вузе.

Представитель Алексея Мордашова отказался комментировать частную жизнь членов его семьи. В ВШЭ это пока не комментировали.

Алексей Мордашов — один из богатейших российских бизнесменов. В 2020 году он занял четвертое место в списке богатейших россиян по версии Forbes. Издание оценило состояние Мордашова и его семьи в 16,8 миллиарда долларов. Сейчас, по данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Мордашова составляет 23,2 миллиарда долларов.

В 2019 году Алексей Мордашов решил передать своим сыновьям Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, чтобы обеспечить преемственность бизнеса. Кроме того, миллиардер передал сыновьям долю в туроператоре TUI AG в размере 24,9%. Forbes оценил стоимость активов, оформленных на каждого из братьев, в 2,19 миллиарда долларов.

Всего у Алексея Мордашова семеро детей.