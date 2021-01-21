Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил единоличный рекорд по числу голов, забитых в официальных матчах.

20 января он забил свой 760-й мяч в карьере в игре между «Ювентусом» и «Наполи» за Суперкубок Италии. Матч закончился с общим счетом 2:0.

Таким образом, Роналду опередил бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего в 1950-е годы. На его счету 759 голов в официальных матчах. Ранее Роналду также превзошел по этому показателю бразильского футболиста Пеле (757 голов).

Как отмечает Sports.ru, существуют также альтернативные подсчеты и данные о количестве забитых мячей бомбардирами прошлых лет. Так, по сведениям Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Бицан забил 805 голов, бывший форвард сборной Бразилии Ромарио — 772, а Пеле — 767.

В общей сложности 35-летний Роналду забил 5 голов за «Спортинг», 118 голов за «Манчестер Юнайтед», 450 голов за мадридский «Реал» и 85 голов за «Ювентус». Еще 102 гола он провел в матчах сборной Португалии.