Криштиану Роналду обогнал Пеле по количеству голов, забитых за карьеру

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду обогнал Пеле по количеству голов, забитых .

В матче чемпионата Италии против «Удинезе» 3 января Роналду сделал дубль, забив свой 757-й и 758-й голы. У Пеле за карьеру было 757 голов.

Чтобы обогнать Пеле, Роналду потребовалось 1032 игры. Бразилец свои 757 голов забил, проведя 812 официальных матчей.

35-летний Роналду забил 5 голов за «Спортинг», 118 голов за «Манчестер Юнайтед», 450 голов за мадридский «Реал» и 83 гола за «Ювентус». Еще 102 гола он провел в матчах сборной Португалии.

В декабре 2020 года Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. Пеле забил за «Сантос» 643 гола, у Месси за «Барселону» на данный момент — 644.

Читайте также

Криштиану Роналду всю жизнь стремился стать совершенством, но теперь его репутация под угрозой. Иван Калашников рассказывает историю футболиста

Читайте также

Криштиану Роналду всю жизнь стремился стать совершенством, но теперь его репутация под угрозой. Иван Калашников рассказывает историю футболиста