Фестиваль «Гластонбери» отменили второй год подряд

Организаторы крупнейшего музыкального фестиваля Великобритании «Гластонбери», проходящего в английском графстве Сомерсет, сообщили, что в 2021 году мероприятие, как и год назад, не состоится.

«С большим сожалением мы должны объявить, что в этом году фестиваль „Гластонбери“ не состоится, и для нас это будет еще один год вынужденного простоя», — сказано в заявлении организаторов Майкла и Эмили Ивис. Они отметили, что покупатели билетов на фестиваль смогут воспользоваться ими в следующем году.

В 2020 году фестиваль «Гластонбери» должен был стать 50-м по счету, но его отменили из-за пандемии коронавируса. На юбилейном фестивале планировали выступить Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.

Основатель «Гластонбери» Майкл Ивис предупреждал, что фестиваль может «серьезно обанкротиться», если его отменят еще раз. Его дочь Эмили Ивис говорила, что в 2020 году фестиваль потерял «миллионы».

«Гластонбери» — один из самых известных и популярных фестивалей музыки и искусств. Впервые он прошел в 1970 году в нескольких километрах от города Гластонбери на территории фермы Майкла Ивиса.