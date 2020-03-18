В Великобритании отменили юбилейный фестиваль «Гластонбери»

Крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании «Гластонбери», проходящий в графстве Сомерсет, отменен из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году фестиваль отмечает свое 50-летие, он должен был пройти с 24 по 28 июня. Хедлайнерами «Гластонбери-2020» были заявлены Тейлор Свифт, Кендрик Ламар и Пол Маккартни.

На фестиваль уже продано 135 тысяч билетов. Их владельцам на выбор либо вернут деньги, либо предоставят возможность посетить «Гластонбери» в 2021 году.

Из-за пандемии по всему миру массово отменяются культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Ранее в США в связи с распространением COVID-19 перенесли крупнейший в стране музыкальный фестиваль Coachella.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 200 тысяч человек. Более восьми тысяч человек умерли. 82 тысячи человек выздоровели.