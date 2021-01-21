Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину»

Футболист Александр Кокорин переходит в итальянский клуб «Фиорентина». О достижении такой договоренности сообщил московский «Спартак», за который Кокорин выступал до последнего времени.

Сумма трансфера официально не уточняется. Контракт с «Фиорентиной» Кокорин подпишет после медобследования в Италии, он будет рассчитан на 3,5 года.

По данным «РБ Спорт», московский клуб получит 3,5 миллиона евро и процент от последующей перепродажи футболиста. Зарплата Кокорина в «Фиорентине», пишет издание, составит 2 миллиона евро в год (в «Спартаке» он получал 3 миллиона).

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. До этого он формально был игроком «Зенита», но играл за «Сочи» на правах аренды.

Александр Кокорин станет вторым россиянином в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. С начала сезона 2020/2021 в «Аталанте» играет Алексей Миранчук.

Карьера Кокорина прерывалась на год из-за уголовного дела о двух драках в Москве, в которых он участвовал вместе с футболистом Павлом Мамаевым. Они находились в СИЗО и затем в колонии с октября 2018 по сентябрь 2019 года.

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