«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»

Партия «Справедливая Россия» в ближайшее время объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Об этом сообщил лидер «СР» Сергей Миронов.

Конечно, мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге в преддверии выборов в Госдуму, но главное не это. Главное — изменение хода истории в стране. Мы за 30 лет нахлебались либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыта жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своим путем. Идеи левые имеют огромную популярность.

По словам Миронова, называться новая партия будет «Справедливая Россия — За правду». У нее будет один председатель; Миронов выразил надежду, что на этот пост будет поддержана его кандидатура.

Партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, была создана в начале 2020 года. Она, в частности, предлагала провести референдумы о присоединении к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. На выборах в сентябре 2020 года партия прошла в думу Рязанской области.

Партия «Патриоты России» была создана в 2005 году в результате раскола в КПРФ. На выборах в Госдуму в 2007 году партия получила 0,89% голосов, в 2011-м — 0,97%, в 2016-м — 0,59%.

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