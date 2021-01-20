«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»

Партия «Справедливая Россия» в ближайшее время объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Об этом сообщил лидер «СР» Сергей Миронов.
Конечно, мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге в преддверии выборов в Госдуму, но главное не это. Главное — изменение хода истории в стране. Мы за 30 лет нахлебались либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыта жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своим путем. Идеи левые имеют огромную популярность.
По словам Миронова, называться новая партия будет «Справедливая Россия — За правду». У нее будет один председатель; Миронов выразил надежду, что на этот пост будет поддержана его кандидатура.
По данным источника Znak.com, Сергей Миронов крайне неохотно участвовал в переговорах о слиянии своей партии с какой-либо еще. Однако Миронова, по словам нашего собеседника, заинтересовало предложение первого заместителя председателя партии «За правду» Александра Бабакова частично проспонсировать думскую кампанию «СР». При этом сам лидер «СР» называет данную информацию «очень интересным слухом».
Партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, была создана в начале 2020 года. Она, в частности, предлагала провести референдумы о присоединении к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. На выборах в сентябре 2020 года партия прошла в думу Рязанской области.
Партия «Патриоты России» была создана в 2005 году в результате раскола в КПРФ. На выборах в Госдуму в 2007 году партия получила 0,89% голосов, в 2011-м — 0,97%, в 2016-м — 0,59%.