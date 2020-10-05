В России опять заговорили о возможном переносе выборов в Госдуму. В Кремле неофициально сообщили, что к досрочному голосованию никто не готов

Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС / Vida Press

6 октября лидеры парламентских фракций собираются обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным возможность переноса выборов в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщили «Открытые медиа», ссылаясь на трех собеседников в думских партиях (их названия не уточняются).

Впервые о возможном переносе дня голосования в Госдуму заговорили в ходе обсуждения поправок к Конституции в июне. Источники «Открытых медиа» в администрации президента сообщили, что в Кремле по-прежнему прорабатывают вариант досрочного голосования в Госдуму весной. В качестве возможной даты трехдневных выборов обсуждают 9-11 апреля, сказал собеседник издания, близкий к администрации президента.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев рассказал, что партия готова на встрече с Путиным или поддержать тему досрочных выборов, или инициировать такое обсуждение. По его словам, в ЛДПР считают апрель самым подходящим временем для голосования.

Собеседник издания в «Справедливой России» неофициально подтвердил, что лидеры думских фракций могут сами поднять тему досрочных выборов на встрече с президентом. В то же время замглавы фракции «Справедливой России» Олег Шеин сказал, что в партии не обсуждали перенос выборов на весну.

Представители КПРФ и «Единой России» эту информацию не комментировали. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов допускал в сентябре, что в случае, если перенесут на весну, то весной же можно будет проводить и выборы в Госдуму. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в марте поддерживал проведение досрочных выборов в парламент.

К досрочным думским выборам, по данным «Открытых медиа» готовятся и представители новых партий, созданных при поддержке Кремля и получивших право участвовать в выборах в Госдуму без . Это партии «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива». «Установка новым партиям — быть готовыми к марту. Поэтому у нас сейчас ведется много экстренной смысловой работы», — сказал изданию неназванный представитель одной из партий.

Источник «Медузы», близкий к администрации президента (АП) России, утверждает, что «пока тайминг, что по партийным мероприятиям „Единой России“ и новых партий, что по новостным поводам для СМИ — это сентябрь, все в плановом режиме». К досрочным выборам, по его словам, не готовы ни единороссы, ни новые проекты. На предстоящей встрече президента РФ с лидерами думских фракций решение о досрочных выборах точно не будет принято, заявляет собеседник «Медузы»: «Мероприятие пройдет в видеоформате, значит, скорее всего, будет проходным, хотя от него ждали даже предложений о переходе лидеров думских оппозиционных партий в Совфед по президентской квоте».

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Источники газеты «Коммерсант» также говорят, что выборы в Госдуму пройдут в сентябре, как и планировалось. Этот вопрос уже решен, сказали два собеседника издания в АП. Другой осведомленный собеседник сказал, что единственным вариантом досрочных выборов было их проведение в сентябре 2020 года, но против этого выступал Геннадий Зюганов. Сейчас любой перенос даты выборов не имеет смысла, добавил источник газеты.

Александр Бакланов и Андрей Перцев