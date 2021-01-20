Петербургский суд запретил распространение аниме «Тетрадь смерти» в России

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Об этом сообщает «Медиазона».

Как уточняет Объединенная пресс-служба судов Петербурга, запрещенной к распространению в РФ суд признал информацию со страницы с одним из эпизодов «Инуяшики» и со страницы с 37 сериями «Тетради смерти».

С иском о запрете анимэ в суд в декабре 2020 года обратилась прокуратура.

На заседании 20 января выступил эксперт от надзорного ведомства, заведующий кафедрой педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Олег Эрлих назвал «Тетрадь смерти» «потенциально опасной для современного ребенка».

«Само название „Тетрадь смерти“ уже — когда существует проблема суицидального поведения — достаточно одного названия, чтобы говорить, что идет косвенное, но достаточно мотивирующее воздействие на ребенка. Это подталкивает размышлять детей в этом направлении и несет вред психике подростков», — полагает Эрлих (цитата по «Медиазоне»).

Иск о запрете аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» — один из пяти, поданных прокуратурой. Суд Колпинского района 20 января также рассматривает заявления ведомства с требованием запретить распространение аниме «Наруто», «Токийский террор», «Эльфийская песнь» и «Межвидовые рецензенты». Основанием для запрета ведомство назвало содержащиеся в лентах сцены жестокости, убийств и насилия.

Также прокуратура требует запретить композицию рэпера Моргенштерна «Я съел деда». Эксперты ведомства, проверившие песню, сослались на некорректность ее названия. Другие причины, почему трек нужно запретить, не указывались.