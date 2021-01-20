Основатель Alibaba Джек Ма появился на публике впервые за три месяца. Он пропал после конфликта с китайскими властями

Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма появился на публике впервые за почти три месяца, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на китайские СМИ.

Ма по видеосвязи выступил на благотворительном мероприятии для учителей. Это была онлайн-встреча «Инициатива сельских учителей», которая прошла 20 января, сообщили представители бизнесмена.

Ма также посетил школу, которую помог обновить его благотворительный фонд, пишет Financial Times со ссылкой на видео с Ма, которое распространили китайские СМИ.

Основатель Alibaba Джек Ма — учитель английского, ставший предпринимателем, — в среду пообщался со 100 сельскими учителями со всей страны по видеосвязи. «Мы встретимся снова после того, как эпидемия [COVID-19] закончится», — сказал он.

На фоне появления Ма на публике акции Alibaba на Гонконгской бирже выросли на 8,6% (на момент написания данной новости).

В предыдущий раз Джек Ма появился на публике в конце октября. Тогда он раскритиковал китайские банки и нормы финансового регулирования. Вскоре после этого Ма вызвали на беседу китайские финансовые регуляторы, и бизнесмен в последний момент отложил выход на биржу своей финтех-компании Ant Group. Ожидалось, что это IPO станет крупнейшим в истории.

За следующие два месяца из-за падения акций Alibaba состояние Ма снизилось на 11 миллиардов долларов — с 61,7 до 50,9 миллиардов. В китайских соцсетях предположили, что из-за конфликта с властями бизнесмен уехал из Китая или был задержан. Его друзья настаивали, что он в стране и на свободе, но «залег на дно» на время расследования китайских регуляторов в отношении Ant Group.

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