Джо Байден вступил в должность президента США

Джо Байден стал 46-м президентом США. Он формально вступил в должность после принесения присяги в ходе церемонии инаугурации.

За несколько минут до Байдена присягу приняла вице-президент Камала Харрис.

The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris | Jan. 20th, 2021 Biden Inaugural Committee

45-й президент Дональд Трамп отказался участвовать в церемонии инаугурации нового главы государства. Это первый такой случай за более чем 150 лет. Вице-президент его администрации Майк Пенс на церемонию пришел.

Церемония инаугурации проходила без зрителей — на ней присутствовали только официальные лица и ограниченное число их гостей. Такое решение было принято из-за коронавируса, а также из-за возможности массовых беспорядков, которые, по данным ФБР, могли устроить сторонники Трампа.

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