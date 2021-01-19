Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Национального парка американских героев, в котором планируется поставить памятники американским политикам, музыкантам, спортсменам и деятелям искусства. Об этом пишет Variety.

В указе перечислено больше двухсот имен. Это, по мнению Трампа, исторически значимые люди, «которые внесли существенный вклад в общественную жизнь Америки или иным образом оказали значительное влияние на ее историю», пишет Variety.

Среди тех, кому Трамп хотел бы поставить памятник, сооснователь Apple Стив Джобс, основатель студии Disney Уолт Дисней, певица Уитни Хьюстон, режиссер Альфред Хичкок, музыкант Элвис Пресли, актриса Ингрид Бергман, боксер Мухаммед Али, баскетболист Коби Брайант, лидер движения за права чернокожих Мартин Лютер Кинг и американские президенты Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон и Джон Адамс.

«Национальный парк — это ответ Америки на безрассудную попытку стереть наших героев, ценности и весь наш образ жизни. Опустошение и разлад будут преодолены непоколебимой любовью к стране и непреходящим патриотизмом. Это по-американски», — сказано в тексте указа.

Как отмечает издание 9to5mac, «шансов, что администрация [избранного президента США Джо] Байдена продолжит этот проект, мало».

Местоположение парка героев Америки еще не определено, добавляет Variety.

О намерении создать парк героев Америка Трамп объявил в июле 2020 года после того, как на фоне протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США снесли несколько памятников людям, которые ассоциируются с рабством и расизмом. Так, в Калифорнии убрали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, а на Аляске — правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.