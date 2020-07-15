Из центра города Ситка на Аляске уберут памятник первому правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову

Совет города Ситка на Аляске решил переместить памятник первому правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову из центра города в исторический музей. Об этом говорится в резолюции (.pdf), принятой на заседании совета Ситки 14 июля.

В резолюции отмечается, что Баранов оставил «неизгладимый отпечаток» в истории Ситки, но при этом руководил порабощением, убийствами и грабежами коренного населения Аляски — тлинкитов и алеутов.

«Из-за жестокости Баранова тлинкиты дали ему прозвище „Бессердечный“. Насилие, которое он совершал, стало исторической травмой коренного населения и до сих пор причиняет боль его представителям», — говорится в резолюции.

Александр Баранов в 1799 году основал на Аляске город Новоархангельск. Он был переименовал в Ситку после продажи Аляски США в 1867 году.

Памятник Баранову был установлен в центре Ситки в 1989 году. С тех пор в городе неоднократно звучали призывы снести его. В очередной раз жители Ситки призвали власти убрать памятник в конце июня.

В начале июля фонд русского искусства Art Russe, основанный российским бизнесменом Андреем Филатовым, предложил выкупить памятник Баранову и поставить его в музее Арктики в Санкт-Петербурге.

В США и других странах в последние месяцы повредили или снесли ряд памятников историческим фигурам, связанным с колониализмом. Это связано с протестами против расовой дискриминации и полицейского насилия, которые начались в США в конца мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.