Суд отказался принять иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства

Пресненский районный суд Москвы отказался принять иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. В картотеке суда указано, что заявление возвращено истцу, на это обратило внимание издание «МБХ медиа».

В качестве причин возврата иска указано несоблюдение статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса — они регламентируют форму и содержание заявления, а также сопутствующие документы.

В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации Навальный требовал, чтобы суд признал несоответствующими действительности слова Пескова о том, что с Навальным работают «специалисты ЦРУ».

Иск был подан 16 ноября. 23 ноября суд оставил его без движения, в таком статусе он находился до текущего момента.

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