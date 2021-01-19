Роспотребнадзор заявил о 100-процентной «иммунологической эффективности» вакцины «ЭпиВакКорона»

вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 100%. Об этом сообщил Роспотребнадзор, передает «Интерфакс».

Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%.

Первая и вторая фаза клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» проводились в июле — сентябре. Во второй фазе принимали участие 86 человек; 43 из них получили вакцину, еще 43 — плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

В ноябре началась фаза пострегистрационных исследований вакцины с участием 150 добровольцев старше 60 лет и трех тысяч добровольцев старше 18 лет. По данным Роспотребнадзора, ни у кого из получивших вакцину не было обнаружено нежелательных реакций. Итоги испытаний должны представить до конца января. До сих пор ни одно исследование «ЭпиВакКороны» в научной литературе не опубликовано.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. Ее зарегистрировали в России в октябре.

Первой вакциной была «Спутник V» от московского центра имени Гамалеи, зарегистрированная в августе. Ее общую эффективность оценили в 91,4% (против тяжелых случаев — 100%).

На данный момент вакцина «ЭпиВакКорона» вышла в гражданский оборот только в небольших партиях. Ее масштабный выпуск должен начаться в феврале.