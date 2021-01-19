Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) запросило из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на развитие российской мобильной операционной системы «Аврора».

Как рассказал «Коммерсанту» замглавы Минцифры Андрей Черненко, деньги направят на закупку для врачей и учителей планшетов на российской операционной системе (ОС) «Аврора» и, а также разработку приложений для нее. До 2024 года планируется поставить около 700 тысяч планшетов.

Фактическими получателями этих денег могут стать российские IT-компании «Аквариус» и «Байтэрг», так как пока только они производят российские планшеты на ОС «Аврора», уточнил источник «Коммерсанта» в правительстве.

Еще один собеседник издания отметил, что госорганы не хотят самостоятельно, без директив сверху, закупать планшеты и смартфоны на «Авроре» из-за ее «полупустого магазина приложений». «Его нужно дополнять новым софтом, который смогут использовать, например, врачи или учителя», — сказал он.

ОС «Аврора» до февраля 2019 года была известна как Sailfish. Первоначально ее разрабатывала финская компания Jolla. Несколько лет назад контрольный пакет акций этой компании приобрел владелец группы ЕСН и РБК Григорий Березкин. Позднее основным владельцем прав на ОС стал «Ростелеком».

В 2018 году президент России Владимир Путин поручил перевести чиновников на смартфоны на «Авроре», но проект остановился. По данным «Коммерсанта», правоохранительные органы усомнились в безопасности ОС. К тому моменту «Ростелеком» потратил на развитие «Авроры» около семи миллиардов рублей.

Источник «Коммерсанта» говорил, что развитие «Авроры» невозможно без госзаказа. В ноябре 2020 года Путин поручил расширить использование ОС, в том числе в медицинских учреждениях и школах. Также планшеты на «Авроре» планируют использовать во время переписи населения в 2021 году.