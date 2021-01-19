Microsoft вложила два миллиарда долларов в компанию, которая разработала автомобиль без руля и педалей

Microsoft вложила два миллиарда долларов в Cruise — подразделение General Motors (GM) по производству беспилотных автомобилей, сообщает Financial Times (FT).

Газета уточняет, что это первое крупное вложение Microsoft в разработку беспилотных автомобилей, хотя у компании есть бизнес, связанный с подключенными автомобилями, который поставляет технологии для таких производителей как Volkswagen, BMW и Ford.

Cruise будет использовать Azure, облачную платформу Microsoft, а корпорация, в свою очередь, «использует отношения с Cruise для дальнейшего расширения в транспортном секторе», добавляет The Verge.

Как уточняет FT, после инвестиций Microsoft оценка компании Cruise выросла до 30 миллиардов долларов.

Cruise в 2020 году представила прототип полностью беспилотного автомобиля Cruise Origin, у которого нет руля, педалей и каких-либо элементов управления, которые может использовать человек. Автомобиль планируют производить на заводе GM в Детройте.

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