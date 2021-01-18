В центре Санкт-Петербурга задержаны десятки участников одиночных пикетов в поддержку Навального

Обновлено. Количество задержанных достигло примерно 30 человек. Среди них — корреспондент «Дождя» Денис Кабаков.
В центре Санкт-Петербурга у Гостиного двора днем 18 января началась серия одиночных пикетов в поддержку политика Алексея Навального.
Полицейские задерживают участников пикетов практически сразу же после того, как они разворачивают плакаты. К настоящему моменту задержаны менее десятка человек.
Сейчас на площади перед Гостиным двором находятся несколько десятков человек, многие из них — зеваки. Полиция в мегафон предупреждает собравшихся об административной ответственности за проведение публичных мероприятий и требует разойтись.
Алексей Навальный 17 января был задержан в аэропорту Шереметьево после своего возвращения в Россию из Германии. На следующий день суд отправил его под стражу на месяц. Это было сделано по просьбе ФСИН, которая считает, что Навальный уклонялся от контроля в инспекции как условно осужденный по делу «Ив Роше».