Трамп до конца полномочий помилует около 100 человек. Самого себя в список помилованных он, скорее всего, не включит

Действующий президент США Дональд Трамп 19 января, в свой последний рабочий день, помилует около ста человек. Об этом со ссылкой на источники сообщают CNN и Reuters.

По данным CNN, в список помилованных попадут «осужденные за экономические преступления, известные рэперы и другие люди». Телеканал поясняет, что решение о помиловании — один из обязательных пунктов, которые должен выполнить Трамп до ухода с поста президента.

Собеседники CNN и Reuters полагают, что в список не попадут сам Трамп и члены его семьи, которым может угрожать преследование в будущем.

По данным CNN, от помилования самого себя Трампа предостерегли после обвинений в 6 января 2021 года, на основании которых палата представителей конгресса США объявила ему импичмент.

«Помилование самого себя было бы неконституционным, поскольку оно нарушает принцип, согласно которому никто не должен быть судьей в своем собственном деле», — поясняет Reuters.

С другой стороны, добавляет агентство, «право помилования очень широко сформулировано в Конституции [США]», но советники Трампа рекомендовали ему не включать себя в список помилованных, поскольку «это будет означать, что он в чем-то виновен».

CNN добавляет, что в списке помилованных нет основателя WikiLeaks , но, по данным телеканала, список еще может измениться.

Полномочия Трампа на посту президента США истекают в полдень 20 января 2021 года.

О том, что Трамп обсуждает возможность помиловать самого себя, сообщала со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT). По ее информации, Трамп уверен, что его противники после его ухода с президентского поста будут добиваться его преследования.