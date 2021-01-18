Руководитель Samsung получил два с половиной года по делу о взятках

Вице-президент Samsung Electronics, фактический руководитель Samsung Group, Ли Чжэ Ён получил два года и шесть месяцев тюрьмы по делу о взяточничестве. Об этом сообщает Reuters.

Также его признали виновным в растрате и сокрытии преступных доходов на сумму около 8,6 миллиарда вон (7,8 миллиона долларов США).

В 2017-м Ли Чжэ Ёна приговорили к пяти годам по делу о взятке в размере шесть миллионов долларов США, в 2018-м срок заменили на условный.

В 2019 году дело отправили на повторное рассмотрение, как пишет Reuters, год, который он отбыл под стражей, зачтут в новый срок.

Ли Чжэ Ён вернулся в ту же тюрьму, где отбывал предыдущее заключение.

Коррупционный скандал в Samsung связан с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, которая в 2018-м получила 25 лет за злоупотребление властью, вымогательство и разглашение гостайны. По версии следствия, Ли Чжэ Ён давал взятки чиновникам, чтобы заручиться поддержкой Пак Кын Хе.

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