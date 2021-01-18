Песков в день ареста Навального отменил ежедневный брифинг для журналистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в день ареста Алексея Навального отменил ежедневный брифинг для журналистов.

Конференц-колл с журналистами планировался в районе полудня, около часа дня его участникам сообщили, что он состоится «чуть попозже», а в 16:30 стало известно, что конференции не будет.

Как пишет «Подъем», 17 января Песков сказал изданию, что не в курсе задержания Навального, поскольку находится в отпуске и приступит к работе 18 января.

Последний раз конференц-колл Песков проводил еще до нового года.

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова 18 января арестовала Навального на 30 суток. Такую меру пресечения политику избрали в ожидании суда 29 января, на котором по запросу ФСИН будет решаться, заменить ли Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Если суд решит, что Навальный уклонялся от контроля ФСИН, он получит три с половиной года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом.

Навального задержали 17 января сразу после того, как он вернулся из Германии, где с августа 2020 года лечился от отравления, предположительно, веществом класса «Новичок». Заседание суда состоялось в отделе полиции в Химках.