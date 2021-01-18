Адвокат сообщила о переносе суда по замене Навальному условного срока на реальный

Симоновский суд Москвы перенес на февраль рассмотрение ходатайства об отмене условного наказания Алексею Навальному, сообщила «Интерфаксу» адвокат Ольга Михайлова.

«Судебное заседание отложено с 29 января на 2 февраля на 10:00, — сказала она. — Причины переноса неизвестны».

Навальный по решению суда, вынесенному 18 января, пробудет под стражей до 15 февраля в ожидании суда об отмене условного наказания по . С таким запросом в суд обратилась ФСИН, которая настаивает, что политик уклоняется от контроля инспекции как условно осужденный.

Оппозиционера задержали 17 января после того, как он вернулся из Германии, где с августа 2020 года лечился от отравления, предположительно, веществом класса «Новичок». Суд, который вынес решение о содержании Навального под стражей до 18 февраля, проходил в ОВД в Химках, куда политика доставили из аэропорта.