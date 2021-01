Американский музыкальный продюсер и звукорежиссер Фил Спектор, осужденный за убийство, умер в возрасте 81 года, сообщает BBC News.

AP / Scanpix / LETA

Спектор умер в тюремной больнице в Калифорнии вечером 16 января, рассказали в местном департаменте исполнения наказаний и реабилитации.

Около месяца назад у Спектора диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает Reuters. Причину его смерти определит судебно-медицинский эксперт округа Сан-Хоакин.

Фил Спектор известен как изобретатель технологии «стена звука» — техники звукозаписи и аранжировки музыки. Спектор оказал влияние на таких артистов, как Beach Boys и Брюс Спрингстин, который подражал его звучанию в своей песне «Born to Run».

Спектор в разное время сотрудничал с Шер, Тиной Тернер, дуэтом The Righteous Brothers. Между 1961 и 1965 годами он записал 20 из 40 самых хитовых композиций того времени, указывает Reuters. Он также подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles — «Let It Be».

В 1980-1990-е годы на фоне алкогольной и наркотической зависимости Спектор почти прекратил музыкальную деятельность.

С 2009 года Спектор отбывал тюремный срок за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон. В феврале 2003 года 40-летняя актриса погибла в доме продюсера от выстрела из пистолета в рот. Спектор говорил, что Кларксон выстрелила, «поцеловав оружие». Защита Спектора настаивала на том, что у актрисы была депрессия, и она совершила самоубийство. В то же время четыре женщины заявили на суде, что Спектор в прошлом угрожал им оружием, когда они отвергали его ухаживания. В 2007 году присяжные не смогли прийти к единому мнению, но на втором судебном процессе, спустя два года, его признали виновным в убийстве. Его приговорили к сроку от 19 лет до пожизненного заключения.