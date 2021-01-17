У берегов Турции затонул сухогруз под российским флагом. По меньшей мере двое членов экипажа погибли

Сухогруз «Арвин» под флагом РФ затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Члены экипажа сухогруза — примерно 15 человек — находятся в трех спасательных шлюпках. Информации о погибших и пострадавших пока нет, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

В посольстве России в Турции РИА Новости подтвердили, что, по предварительным данным, в результате крушения сухогруза никто не погиб.

По словам губернатора провинции Бартын, принимаются меры по спасению членов экипажа. Их осложняет плохая погода в районе крушения.

Обновлено. Судно принадлежало украинской компании Arvin Shipping. На его борту находились 12 членов экипажа, из них двое россиян, сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте. По меньшей мере двое моряков погибли, заявил «Анадолу» Синан Гюнер.

В конце декабря в Баренцевом море затонуло российское рыболовецкое судно «Онега». Двоим из 19 членов экипажа удалось спастись. Остальные после неудачных поисков были признаны погибшими.