В Баренцевом море завершены поиски погибших моряков с затонувшего рыболовного судна «Онега». Они не принесли результата

В Баренцевом море прекращены поиски погибших членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», затонувшего 28 декабря.

В результате поисков тела моряков обнаружить не удалось.

Активная фаза поисков была завершена 30 декабря, через двое суток после того, как судно затонуло. Тогда же 17 моряков были официально объявлены погибшими.

В общей сложности на борту судна в момент катастрофы находились 19 человек, двоим удалось спастись.

Точные причины инцидента пока не установлены. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

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