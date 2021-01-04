В Баренцевом море завершены поиски погибших моряков с затонувшего рыболовного судна «Онега». Они не принесли результата
Источник: ТАСС
В Баренцевом море прекращены поиски погибших членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», затонувшего 28 декабря.
В результате поисков тела моряков обнаружить не удалось.
Активная фаза поисков была завершена 30 декабря, через двое суток после того, как судно затонуло. Тогда же 17 моряков были официально объявлены погибшими.
В общей сложности на борту судна в момент катастрофы находились 19 человек, двоим удалось спастись.
Точные причины инцидента пока не установлены. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.