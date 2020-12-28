МЧС России

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту траулера находились 19 человек, двое из них были спасены, остальные официально считаются пропавшими без вести. Крушение произошло в сильный шторм; как сообщил информированный источник «Интерфакса» со ссылкой на спасенных моряков, их коллеги не успели воспользоваться спасательными средствами, и их «буквально смыло с палубы в море». «Критическая ситуация развилась стремительно, трехметровая волна окатила палубу, обледеневшее судно дало крен на рабочий борт, потеряло устойчивость, перевернулось и затонуло», — сказал еще один источник агентства в порту Мурманска.

Поиски пропавших моряков ведут несколько судов, а также самолет Северного флота «Ил-38». Источник «Интерфакса» выразил мнение, что шансов найти их живыми очень немного: «В районе затопления сильный ветер, шторм и мороз около минус 20 градусов. Во время крушения мороз достигал минус 30. Шансов продержаться в таких условиях даже в гидрокостюмах практически нет». Другой собеседник агентства отметил, что даже тела моряков будет сложно найти, так как они могли быстро окоченеть, а течение могло унести их в открытое море. В МЧС Мурманской области сообщили, что операция продолжится в течение суток, после чего, возможно, будет решено ее прекратить.

Судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени Калинина, находящемуся в Архангельской области. Владельцы судна заявили, что оно было полностью исправно и что перед выходом из порта все необходимые процедуры и согласования были соблюдены, а также пообещали оказать поддержку родственникам моряков.

Судно было спущено на воду в 1979 году. Знакомая капитана «Онеги» Александра Баранова рассказала РБК, что он жаловался на состояние траулера. «Знаю, что когда он поехал получать это судно, оказалось, что оно очень ржавое, — об этом он тоже говорил нашим общим знакомым», — сказала она.

Точные причины крушения пока неизвестны. В МЧС сначала назвали основной версией обледенение, однако потом заявили, что более вероятно, что во время вытягивания рыболовецкого трала судно накренилось, зачерпнуло воды и пошло ко дну. В Росрыболовстве считают, что наиболее вероятной причиной стало «сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности». По данным ведомства, в условиях шторма спасательные средства были дополнительно закреплены веревками, поэтому моряки не могли ими оперативно воспользоваться.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации морского транспорта. Росрыболовство создало штаб по расследованию причин гибели судна. Ситуацию на контроль возьмет вице-премьер Виктория Абрамченко — глава правительства Михаил Мишустин поручил ей обеспечить семьям пропавших моряков психологическую и материальную поддержку. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин. В Мурманске открыта горячая линия для родственников моряков — 8 (8152) 39-99-99.

Григорий Левченко