YouTube заблокировал канал футбольного клуба «Ахмат», попавшего под санкции США

YouTube заблокировал канал чеченского футбольного клуба «Ахмат». На это обратило внимание РИА Новости.

При попытке перейти на канал появляется сообщение «Эта страница недоступна». Найти канал в поиске также невозможно.

«Ахмат» назвал блокировку безосновательной и заявил, что она не помешает информировать болельщиков о деятельности клуба.

Также YouTube заблокировал канал промоутерской компании смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA).

В декабре футбольный клуб «Ахмат» и Absolute Championship Akhmat попали под санкции США по «акту Магнитского». Кроме них, в санкционный список включили Фонд Ахмата Кадырова, бойцовский клуб «Ахмат» и компанию «Чеченские минеральные воды».

Санкции по «акту Магнитского» вводят в отношении тех людей и организаций, которые, по мнению США, причастны к нарушению прав человека. Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под санкциями по «акту Магнитского» с 2017 года. Ему и его родственникам запрещен въезд в США.