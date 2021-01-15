Сейшельские острова открылись для всех туристов с прививкой от коронавируса

Сейшельские острова разрешили свободный въезд туристам из любых стран, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил министр туризма Сейшел Сильвестр Радегонд, пишет Seychelles News Agency.

Для въезда туристы должны предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины (какой именно, не уточняется), а также отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Туристам с прививками позволят не соблюдать карантин.

Власти Сейшел рассчитывают, что к марту вакцину от коронавируса получат 70% . Пока что в стране вакцинировали чуть больше 2% жителей. После массовой вакцинации, как ожидается, туристам разрешат въезжать на архипелаг на основании только отрицательного теста на COVID-19.

В ноябре 2020 года Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Сейшельскими островами. Компания «Аэрофлот» получила допуск на полеты по маршруту Москва — Виктория. Но, как указывает «Интерфакс-Туризм», прямые рейсы так и не запустили, поскольку Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешен въезд на Сейшелы (.pdf).

В России прививочная кампания от коронавируса началась 5 декабря с Москвы, затем вакцина появилась в других регионах. В январе в Петербурге и некоторых других городах возник дефицит вакцины.

13 января президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации населения. Она должна начаться 18 января. В Минздраве говорили, что на этом этапе в России не будут прививать граждан до 18 лет и беременных женщин.

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