Обновлено. Ограничения с учетной записи @sputnikvaccine сняли через час после появления первых сообщений в СМИ.

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» в твиттере временно ограничили, следует из сообщения в профиле @sputnikvaccine.

Действие учетной записи ограничили из-за того, что от ее имени «выполнялись необычные действия».

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (при его поддержке создали вакцину) «Интерфаксу» сказали, что выясняют причину.

Ограничение действия учетной записи — не то же самое, что блокировка. Все твиты @sputnikvaccine доступны, в отличие от, например, твитов президента США Дональда Трампа, которого в твиттере забанили навсегда.