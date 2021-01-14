Собянин пообещал ослабить ограничения для переболевших COVID-19

Для москвичей, которые переболели COVID-19, ослабят ограничения, введенные из-за эпидемии. Об этом в эфире «России 24» сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, если человек уже перенес заболевание, то «что же ему дома-то сидеть».

«Мы советуемся с врачами, специалистами, транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая позволила бы [переболевшим москвичам] иметь определенные льготы в городской системе», — сказал Собянин, пообещав рассказать подробности на следующей неделе.

К нормальной жизни Москва, как полагает Собянин, вернется в мае. Этот срок, по его мнению, зависит от того, «как активно будут граждане прививаться». Собянин сообщил, что вакцину от коронавируса получили уже 140 тысяч москвичей (вакцинацию в городе начали в декабре 2020-го).

Снижения заболеваемости COVID-19 в Москве Собянин ждет к концу января: «По моим ощущениям, все равно в январе действительно должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через две-три недели».

В Москве к утру 14 января, по данным оперативного штаба, зарегистрировали 5893 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее — 4320 случаев).

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